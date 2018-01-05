FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
#Market News
January 5, 2018 / 12:15 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Takeda And Denali Therapeutics Collaborate To Develop Therapies For Neurodegenerative Diseases

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Takeda Pharmaceutical Co Ltd:

* TAKEDA AND DENALI THERAPEUTICS COLLABORATE TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE THERAPIES FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES

* DENALI THERAPEUTICS - TAKEDA TO MAKE AN INITIAL PAYMENT TO CO OF $150 MILLION THROUGH COMBINATION OF CASH UPFRONT PAYMENTS AND PURCHASE OF DENALI EQUITY

* DENALI THERAPEUTICS - TO BE RESPONSIBLE FOR DEVELOPMENT ACTIVITIES AND COSTS PRIOR TO IND FILING FOR EACH OF THREE PROGRAMS

* DENALI - WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE DEVELOPMENT & COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS, INCLUDING $90 MILLION IN PRECLINICAL MILESTONES & OPT-IN PAYMENTS

* DENALI THERAPEUTICS - COLLABORATION AGREEMENT TO DEVELOP,COMMERCIALIZE UP TO 3 SPECIFIED THERAPEUTIC PRODUCT CANDIDATES FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES

* DENALI - TAKEDA, CO WILL JOINTLY COMMERCIALIZE PRODUCTS IN U.S., CHINA, TAKEDA WILL HAVE EXCLUSIVE COMMERCIALIZATION RIGHTS IN ALL OTHER MARKETS

* DENALI THERAPEUTICS - TAKEDA, CO WILL SHARE GLOBAL PROFITS FROM COLLABORATION EQUALLY

* DENALI THERAPEUTICS INC - TAKEDA HAS OPTION TO CO-DEVELOP AND CO-COMMERCIALIZE EACH OF THREE PROGRAMS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.