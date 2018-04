April 5 (Reuters) - Takeda Pharmaceutical Co Ltd

* Says co plans to sell a Brazil-based wholly owned pharmaceuticals unit Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda and unit related assets to Novamed Fabricação de Produtos Farmacêuticos Ltda. in June, at an undisclosed price

