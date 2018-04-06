FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
April 6, 2018 / 4:47 PM / a day ago

BRIEF-Takeda Responds to Media Reports About CEO's Comments On Possible Offer For Shire

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Takeda Pharmaceutical Co Ltd:

* STATEMENT REGARDING PRESS REPORTS

* ‍NOTES MEDIA REPORTS ABOUT COMMENTS ATTRIBUTED TO TAKEDA’S CEO CHRISTOPHE WEBER REGARDING COMPANY’S POSSIBLE OFFER FOR SHIRE PLC​

* ‍”CONFIRMS THAT WEBER’S COMMENTS WERE, HOWEVER, ALIGNED WITH STATEMENTS IN OUR PREVIOUS PRESS RELEASES”​

* ‍ PRIOR STATEMENTS “CLEARLY DEFINED STRATEGIC AND FINANCIAL OBJECTIVES CORE TO ITS DISCIPLINED APPROACH TO ACQUISITIONS”

* ‍”ANY POTENTIAL OFFER FOR SHIRE, IF MADE, WOULD HAVE TO ALIGN WITH THE STRICT INVESTMENT CRITERIA”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.