FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 19, 2018 / 6:33 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Talanx Says Q4 Group Net Income Fell By 14.1 Percent To 228 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Talanx AG:

* TALANX SAYS REPORTS VERY SATISFACTORY GROUP NET INCOME DESPITE NATURAL CATASTROPHES AND PROPOSES INCREASE IN DIVIDEND

* TALANX SAYS GROSS WRITTEN PREMIUMS GROW BY A SIGNIFICANT 6.3 PERCENT TO EUR 33.1 (31.1) BILLION

* TALANX SAYS AFTER EXCEPTIONALLY SEVERE BURDEN OF NATURAL CATASTROPHES, GROUP NET INCOME IS EUR 672 (903) MILLION

* TALANX SAYS DIVIDEND PROPOSAL OF EUR 1.40 (1.35): CONTINUOUS INCREASE SINCE IPO

* TALANX SAYS OUTLOOK FOR 2018: GROUP NET INCOME OF AROUND EUR 850 MILLION EXPECTED

* TALANX SAYS IN THE FOURTH QUARTER, THE GROUP’S GROSS WRITTEN PREMIUMS WERE EUR 7.8 (7.4) BILLION

* TALANX SAYS IN Q4 THE COMBINED RATIO IMPROVED TO 92.7 (93.1) PERCENT

* TALANX SAYS Q4 GROUP NET INCOME, HOWEVER, FELL BY 14.1 PERCENT TO EUR 228 (266) MILLION Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.