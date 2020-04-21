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February 27, 2017 / 7:09 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Talanx Withdraws Profit Outlook For 2020 And Reaffirms Dividend Proposal For 2019

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April 21 (Reuters) - Talanx AG:

* DGAP-ADHOC: TALANX AKTIENGESELLSCHAFT: TALANX WITHDRAWS PROFIT OUTLOOK FOR 2020 AND REAFFIRMS DIVIDEND PROPOSAL FOR 2019

* TALANX AKTIENGESELLSCHAFT: TALANX WITHDRAWS PROFIT OUTLOOK FOR 2020 AND REAFFIRMS DIVIDEND PROPOSAL FOR 2019

* EXISTING NET INCOME TARGET OF BETWEEN “MORE THAN EUR 900 MILLION” AND EUR 950 MILLION IS SUBJECT TO TOO MANY UNCERTAINTIES TO BE MAINTAINED

* PRELIMINARY CONSOLIDATED NET INCOME FOR Q1 2020 OF EUR 223 MILLION IS ROUGHLY IN LINE WITH PREVIOUS YEAR (EUR 235 MILLION)

* TALANX CONFIRMS INTENTION TO PAY A DIVIDEND OF EUR 1.50 PER SHARE FOR FINANCIAL YEAR 2019 AS PROPOSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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