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BRIEF-Talks between Pihlajalinna and the municipality of Tervola concluded without success
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June 27, 2017 / 5:48 AM / in 2 months

BRIEF-Talks between Pihlajalinna and the municipality of Tervola concluded without success

1 Min Read

June 27 (Reuters) - PIHLAJALINNA OYJ:

* NEGOTIATIONS BETWEEN PIHLAJALINNA AND THE MUNICIPALITY OF TERVOLA CONCLUDED WITHOUT SUCCESS

* ACCORDING TO TENDER, DURATION OF AGREEMENT WOULD HAVE BEEN 10 YEARS AT A MINIMUM AND 15 YEARS AT A MAXIMUM

* PROVISIONALLY, SERVICE PRODUCTION WAS TO START ON 1 JULY 2017

* ‍COSTS OF OPERATIONS ENVISAGED BY MUNICIPALITY AND SUBJECT TO TRANSFER TO JOINT VENTURE ARE LARGER THAN VALUE OF TENDERED CONTRACT, AROUND EUR 13 MILLION ANNUALLY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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