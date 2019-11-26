Switzerland Market Report
November 26, 2019 / 5:32 AM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Tamedia Announces Launch Of TX Group

1 Min Read

Nov 26 (Reuters) - TAMEDIA AG:

* TAMEDIA HAS ADOPTED A FORWARD-LOOKING CORPORATE STRUCTURE AND A NEW NAME

* EFFECTIVE 1 JANUARY 2020, A DECENTRALISED ORGANISATION WITH FOUR LARGELY INDEPENDENT COMPANIES WILL BE ESTABLISHED UNDER UMBRELLA OF TX GROUP

* TX GROUP: THIS IS NAME OF MEDIA GROUP AS OF 1 JANUARY 2020

* HOLDING-LIKE ORGANISATION WILL COMPRISE FOUR LARGELY INDEPENDENT COMPANIES, EACH WITH ITS OWN MANAGEMENT AND ITS OWN BOARD OF DIRECTORS

* CLASSIFIEDS AND MARKETPLACES WILL BE INTEGRATED IN TX MARKETS, HEADED BY CHRISTOPH BRAND

* MANAGEMENT WILL BE TRANSFERRED TO OLIVIER RIHS BY 1 MAY 2020 AT LATEST Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below