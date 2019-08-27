Switzerland Market Report
August 27, 2019 / 4:36 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tamedia H1 Net Income Up At 53.6 Million Francs

1 Min Read

Aug 27 (Reuters) - TAMEDIA AG:

* OPERATING REVENUES OF SWISS MEDIA GROUP TAMEDIA INCREASED (BY 9.8 PER CENT) TO CHF 524.1 MILLION DURING FIRST HALF OF YEAR

* OPERATING INCOME BEFORE EFFECTS OF BUSINESS COMBINATIONS SLIGHTLY DECREASED TO CHF 71.1 MILLION (-2.3 PER CENT)

* H1 EBIT NOW STANDING AT CHF 41.0 MILLION (-22.3 PER CENT)

* H1 NET INCOME INCREASED (BY 34.3 PER CENT) TO CHF 53.6 MILLION, PARTICULARLY AS A RESULT OF GAINS ON DISPOSALS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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