BRIEF-Tapestry Q3 Non-GAAP Earnings Per Share $0.54

May 1 (Reuters) - Tapestry Inc:
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.50 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q3 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.54
* “RESULTS WERE DRIVEN BY CONTINUED GROWTH AT COACH, WHERE COMPARABLE STORE SALES ROSE”
* TAPESTRY-AT STUART WEITZMAN, RESULTS WERE IMPACTED BY EXECUTION ISSUES INCLUDING PRODUCTION DELAYS, LOWER SELL-THROUGH OF KEY CARRYOVER STYLES
* Q3 RESULTS WERE DRIVEN BY CONTINUED GROWTH AT COACH, WHERE COMPARABLE STORE SALES ROSE, LED BY OUTPERFORMANCE IN NORTH AMERICA
* NOW PROJECTING OPERATING INCOME GROWTH OF AT LEAST 22% VERSUS FISCAL 2017 DRIVEN BY MID-SINGLE-DIGIT ORGANIC GROWTH
* FISCAL YEAR 2018 OUTLOOK INCLUDES PROJECTED KATE SPADE RESULTS SUBSEQUENT TO CLOSING OF TRANSACTION
* KATE SPADE BUSINESS AND RESULTING SYNERGIES EXPECTED TO CONTRIBUTE ABOUT $145 MILLION TO OPERATING INCOME FOR 2018
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.59, REVENUE VIEW $5.86 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NOW PROJECTS FY EARNINGS PER DILUTED SHARE IN RANGE OF $2.57-$2.60, AN INCREASE OF ABOUT 19% TO 21% FOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: