BRIEF-Tapestry Reports Q2 Non-GAAP EPS Of $1.07

Feb 6 (Reuters) - Tapestry Inc:
* Q2 EARNINGS PER SHARE $0.22; Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.07
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.89, REVENUE VIEW $1.77 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 REVENUE $5.8 BILLION TO $5.9 BILLION, UP ABOUT 30 PERCENT
* PROJECTS 2018 EARNINGS PER DILUTED SHARE IN RANGE OF $2.52-$2.60
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.41, REVENUE VIEW $5.82 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AN INCREASE IN PROVISION FOR INCOME TAXES OF $194 MILLION IN QUARTER
* QTRLY KATE SPADE GLOBAL COMPARABLE STORE SALES DECLINED 7%
* TAPESTRY - 2018 EARNINGS PER DILUTED SHARE OUTLOOK INCLUDES MID-TO-HIGH SINGLE DIGIT ACCRETION FROM KATE SPADE ACQUISITION
* PRE-TAX CHARGES OF APPROXIMATELY $61 MILLION IN QUARTER, WHICH PRIMARILY RELATE TO PURCHASE AND INTEGRATION OF KATE SPADE
* NET SALES FOR COACH TOTALED $1.23 BILLION FOR SECOND FISCAL QUARTER AS COMPARED TO $1.20 BILLION IN PRIOR YEAR
* TAPESTRY - KATE SPADE BUSINESS AND RESULTING SYNERGIES ARE EXPECTED TO CONTRIBUTE ABOUT $130 TO $140 MILLION TO OPERATING INCOME IN 2018
* “WE HAVE NOW TAKEN OPERATIONAL CONTROL OF KATE SPADE JOINT VENTURES, FOR MAINLAND CHINA, HONG KONG, MACAU AND TAIWAN”
* ALSO ENTERED INTO A PURCHASE AGREEMENT TO ACQUIRE STUART WEITZMAN BUSINESS IN NORTHERN CHINA FROM DISTRIBUTOR
* SEES ONE-TIME ITEMS IN 2018 RELATED TO TRANSITION TAX ON FOREIGN EARNINGS DEEMED TO BE REPATRIATED OF $315 MILLION
* EXPECTS TO RECORD IN 2018 ONE-TIME ITEM RELATED TO NET OF RE-MEASUREMENT BENEFIT OF NET DEFERRED TAX LIABILITIES OF ABOUT $102 MILLION
* ANNOUNCES BUYBACK OF COACH BUSINESS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND FROM DISTRIBUTOR, WITH AN EXPECTED CLOSING IN THIRD FISCAL QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: