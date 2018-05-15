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Market News
May 15, 2018 / 9:44 AM / in an hour

BRIEF-Tapimmune And Marker Therapeutics Announce Entry Into Merger Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - TapImmune Inc:

* TAPIMMUNE AND MARKER THERAPEUTICS ANNOUNCE ENTRY INTO MERGER AGREEMENT, CREATING A TRANSFORMATIONAL IMMUNO-ONCOLOGY PLATFORM

* TAPIMMUNE - MARKER STOCKHOLDERS RECEIVE NEW SHARES, WARRANTS OF CO’S STOCK RELATED TO DEAL EQUAL TO NUMBER OF CO SHARES, WARRANTS OUTSTANDING AT DEAL CLOSE

* TAPIMMUNE INC - PROPOSED DEAL TO BE A MERGER-OF-EQUALS UNDER WHICH STOCKHOLDERS OF TAPIMMUNE AND MARKER WILL EACH OWN ABOUT 50% OF COMBINED COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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