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March 28, 2018 / 1:09 AM / in 11 hours

BRIEF-‍Targa Resources Announces Additional Delaware Basin Processing Expansions

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Targa Resources Corp:

* ‍TARGA RESOURCES ANNOUNCES ADDITIONAL DELAWARE BASIN PROCESSING EXPANSIONS, AN EXTENSION OF ITS GRAND PRIX NGL PIPELINE INTO OKLAHOMA AND POTENTIAL ASSET SALES​

* TARGA RESOURCES- ‍TOTAL NET GROWTH CAPEX RELATED TO FALCON AND PEREGRINE PLANTS,PIPELINE SYSTEM IS ABOUT $500 MILLION ; ABOUT $200 MILLION EXPECTED TO BE SPENT IN 2018​

* ‍TOTAL 2018 NET GROWTH CAPITAL EXPENDITURES FOR ANNOUNCED PROJECTS IS NOW EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $2.2 BILLION​

* ‍TARGA’S TOTAL GROWTH CAPITAL SPENDING ON GRAND PRIX IN 2018 IS NOW ESTIMATED TO BE APPROXIMATELY $1.65 BILLION​

* TARGA RESOURCES - ‍HAS ENGAGED EVERCORE GROUP L.L.C. TO EVALUATE ALTERNATIVES INCLUDING POTENTIAL DIVESTITURE OF ITS DOWNSTREAM PETROLEUM LOGISTICS BUSINESS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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