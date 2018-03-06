BRIEF-Target Reports Q4 Adjusted EPS Of $1.37 Excluding Items

March 6 (Reuters) - Target Corp:
* TARGET REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 EARNINGS
* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $2.02 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 GAAP EPS FROM CONTINUING OPERATIONS OF $2.02 REFLECT DISCRETE BENEFITS RELATED TO TAX CUTS AND JOBS ACT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.38, REVENUE VIEW $22.53 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.40 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FOR FULL-YEAR 2018, A LOW-SINGLE DIGIT INCREASE IN COMPARABLE SALES
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $5.27 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* IN Q1 2018, TARGET EXPECTS A LOW-SINGLE DIGIT INCREASE IN COMPARABLE SALES
* TAX ACT RESULTED IN $36 MILLION OF BENEFIT IN QUARTER DUE TO A LOWER STRUCTURAL TAX RATE IN JANUARY
* TAX ACT RESULTED IN A DISCRETE $352 MILLION NET BENEFIT FROM REMEASUREMENT OF OUR NET DEFERRED TAX LIABILITIES IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: