FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
The Trump Effect
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 6, 2018 / 7:33 PM / in 16 hours

BRIEF-Target To Raise Capital Investment To Over $3 Billion In 2018 - Conf call

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Target Corp:

* CEO - NEIGHBORHOOD STORES FULFILLED MORE THAN HALF OF OUR TOTAL DIGITAL VOLUME - CONF CALL ‍​

* CEO - RAISING STARTING WAGE TO $12 AN HOUR THIS SPRING - CONF CALL ‍​

* CEO - EXPECTS 325 MORE STORES TO BE REMODELED IN 2018 - CONF CALL ‍​

* CEO - TO OFFER FREE TWO DAY DELIVER ON “HUNDREDS OF THOUSANDS OF ITEMS” ON WEBSITE - CONF CALL ‍​

* CEO - CO TO EXPAND SAME-DAY DELIVERY SERVICE FROM MANHATTAN TO ALL 5 BOROUGHS AND SEVERAL OTHER BIG-CITY MARKETS‍​

* STORES WILL BE OUR PREFERRED SHIPPING POINT OF DIGITAL ORDERS IN THE LONG RUN - CONF CALL

* TO RAISE CAPITAL INVESTMENT TO OVER $3 BILLION IN 2018 - CONF CALL

* THE YEAR’S EXPECTED DECLINE IN OPERATING MARGIN RATE WILL BE DRIVEN ENTIRELY BY $175 MILLION INCREASE IN DEPRECIATION & AMORTIZATION Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.