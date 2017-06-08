FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Targovax contemplates private placement of new shares
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S.
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Communal heating network taps into German cities' growth
Reuters Focus
Communal heating network taps into German cities' growth
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
June 8, 2017 / 2:40 PM / 2 months ago

BRIEF-Targovax contemplates private placement of new shares

Reuters Staff

1 Min Read

June 8 (Reuters) - TARGOVAX ASA

* CONTEMPLATES PRIVATE PLACEMENT OF NEW SHARES

* NEW SHARES DIRECTED TOWARDS NORWEGIAN AND INTERNATIONAL INVESTORS WITH GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY NOK 175 - 225 MILLION

* NET PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT WILL BE USED TO FINANCE FIVE ADDITIONAL DATA READ-OUTS FROM CLINICAL TRIALS THROUGH 2018, IN ADDITION TO THREE PLANNED DATA-READ OUTS IN H2 2017

* NET PROCEEDS WILL ALSO FINANCE SELECTIVE CMC DEVELOPMENT IN PREPARATION FOR FUTURE PIVOTAL CLINICAL STUDIES

* SUBSCRIPTION PRICE IN PRIVATE PLACEMENT WILL BE DETERMINED THROUGH AN ACCELERATED BOOKBUILDING PROCESS

* BOOKBUILDING PERIOD FOR PRIVATE PLACEMENT WILL COMMENCE TODAY 8 JUNE 2017 AT 16:30 HOURS (CET) AND CLOSE ON 9 JUNE 2017 AT 08:00 HOURS (CET) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.