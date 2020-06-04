Healthcare
June 4, 2020 / 6:04 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Targovax Enters Collaboration With Leidos

1 Min Read

June 4 (Reuters) - Targovax ASA:

* TARGOVAX ENTERS COLLABORATION WITH LEIDOS TO ADD CHECKPOINT INHIBITOR FUNCTIONALITY TO ONCOS VIRUSES

* UNDER AGREEMENT, LEIDOS AND TARGOVAX WILL INVESTIGATE TECHNICAL FEASIBILITY, IN VITRO AND IN VIVO IMMUNE MODULATORY, AND ANTI-CANCER PROPERTIES OF ENCODING MICROTIDE™ CHECKPOINT PEPTIDES IN ONCOS ADENOVIRUS BACKBONE

* IF SUCCESSFUL, COMBINED ONCOS AND MICROTIDE™ CONSTRUCTS MAY SERVE AS A PLATFORM WHERE ADDITIONAL FUNCTIONALITY CAN BE BUILT IN TO STIMULATE MULTIPLE COMPLEMENTARY ANTI-TUMOR MECHANISMS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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