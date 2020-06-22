Healthcare
June 22, 2020 / 5:09 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Targovax's ONCOS-102 Mesothelioma 12-Month Data Demonstrate Broad Immune Activation Linked To Clinical Benefit

1 Min Read

June 22 (Reuters) - Targovax ASA:

* TARGOVAX’S ONCOS-102 MESOTHELIOMA 12-MONTH DATA POWERFULLY DEMONSTRATE BROAD IMMUNE ACTIVATION LINKED TO CLINICAL BENEFIT

* MECHANISTIC EVIDENCE OF PROFOUND IMMUNE ACTIVATION IN ONCOS-102-TREATED PATIENTS ASSOCIATED WITH BETTER CLINICAL OUTCOMES

* IMMUNE ACTIVATION DATA PROVIDES CLEAR SCIENTIFIC RATIONALE FOR ANTI-PD1/L1 CHECKPOINT INHIBITOR COMBINATION IN UPCOMING TRIAL IN FIRST LINE MESOTHELIOMA OSLO, NORWAY, 22 JUNE 2020

* 12-MONTH SURVIVAL RATE WAS 64% IN FIRST LINE ONCOS-102 TREATED PATIENTS, COMPARED TO 50% IN FIRST LINE CONTROL GROUP TREATED WITH SOC CHEMOTHERAPY ONLY (MEDIAN OVERALL SURVIVAL IS TOO EARLY TO REPORT) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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