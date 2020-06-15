BRIEF-Tata Motors Exec Says Reviewing All Aspects Of Business To Cut Costs

June 15 (Reuters) - Tata Motors Ltd Exec:
* TOOK ASSET WRITEDOWN OF 25 BILLION RUPEES ON PASSENGER VEHICLE BUSINESS
* PLAN TO REDUCE CAPEX SPENDING IN JLR TO 2.5 BILLION POUNDS FOR FY21
* PLANNED CASH EXPENSE, COST REDUCTION OF 60 BILLION RUPEES FOR FY21
* INTENTION IS TO LOOK FOR STRATEGIC PARTNER FOR PASSENGER VEHICLE SUBSIDIARY
* REVIEWING ALL ASPECTS OF THE BUSINESS IN EFFORT TO CUT COSTS
* SEEING SOME GROWTH IN JLR SALES IN CHINA, US AND EUROPE ALSO SEEING SOME RECOVERY
* NET DEBT LEVEL IS UNSUSTAINABLE, TAKING STEPS TO DELEVERAGE Further company coverage: