BRIEF-Tata Motors To Sell Defense And Aerospace Portfolio To Tata Advanced Systems

May 3 (Reuters) - Tata Motors:
* BOARD APPROVES SALE OF COMPANY’S DEFENSE BUSINESS TO TATA ADVANCED SYSTEMS, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF TATA SONS LIMITED
* BOARD APPROVES SALE OF COMPANY’S SHAREHOLDING IN TAL MANUFACTURING SOLUTIONS LIMITED, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, TO TASL
* SAYS DEFENSE BUSINESS SALE TO NOT INCLUDE PURE CIVILIAN VEHICLES
* TO RECEIVE 1 BILLION RUPEES UPFRONT, AND A DEFERRED CONSIDERATION OF 3 PERCENT OF REVENUE GENERATED FROM IDENTIFIED PROJECTS
* SAYS TO RECEIVE DEFERRED CONSIDERATION FOR UP TO 15 YEARS FROM FY20 SUBJECT TO A MAXIMUM OF 17.5 BILLION RUPEES Source text for Eikon: bit.ly/2HNISYR Further company coverage: (Mumbai newsroom)