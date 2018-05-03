FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Auto & Truck Manufacturers
May 3, 2018 / 3:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Tata Motors To Sell Defense And Aerospace Portfolio To Tata Advanced Systems

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Tata Motors:

* BOARD APPROVES SALE OF COMPANY’S DEFENSE BUSINESS TO TATA ADVANCED SYSTEMS, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF TATA SONS LIMITED

* BOARD APPROVES SALE OF COMPANY’S SHAREHOLDING IN TAL MANUFACTURING SOLUTIONS LIMITED, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, TO TASL

* SAYS DEFENSE BUSINESS SALE TO NOT INCLUDE PURE CIVILIAN VEHICLES

* TO RECEIVE 1 BILLION RUPEES UPFRONT, AND A DEFERRED CONSIDERATION OF 3 PERCENT OF REVENUE GENERATED FROM IDENTIFIED PROJECTS

* SAYS TO RECEIVE DEFERRED CONSIDERATION FOR UP TO 15 YEARS FROM FY20 SUBJECT TO A MAXIMUM OF 17.5 BILLION RUPEES Source text for Eikon: bit.ly/2HNISYR Further company coverage: (Mumbai newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.