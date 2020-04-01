BRIEF-Tata Steel Says Currently Unable To Assess Impact Of COVID-19 Situation On Co's Ops, Financials

April 1 (Reuters) - Tata Steel Ltd:
* CURRENTLY UNABLE TO ASSESS THE IMPACT OF COVID-19 SITUATION ON OPERATIONS AND FINANCIALS OF COMPANY
* IN LINE WITH INCREASED ACTION TAKEN BY NATIONAL GOVTS TO CONTAIN SPREAD OF COVID-19, CO WILL BE REDUCING OPERATIONS AT SOME SITES
* COMPANY’S MINING OPERATIONS IN INDIA HAVE BEEN OPERATING NORMALLY
* OVERALL EUROPEAN STEEL DEMAND SHARPLY REDUCED VERSUS NORMAL CONDITIONS, MANY CUSTOMERS PAUSED PRODUCTION, INCLUDING EUROPEAN CAR MANUFACTURERS
* INTEGRATED STEEL FACILITIES IN JAMSHEDPUR, KALINGANAGAR ANGUL, GAMAHRIA HAVE STARTED REDUCING PRODUCTION LEVELS
* TATA STEEL EUROPE HAS REDUCED PRODUCTION AT SOME EUROPEAN MILLS TO MATCH LOWER DEMAND
* OPERATIONS IN THE DOWNSTREAM FACILITIES IN INDIA HAVE BEEN SUSPENDED AND PUT ON CARE AND MAINTENANCE MODE
* TATA STEEL EUROPE IS CURRENTLY OPERATING ALL FOUR BLAST FURNACES AT REDUCED LEVEL ACROSS TWO STEELMAKING HUBS
* COMPANY IS FOCUSED ON CONSERVING CASH AND LIQUIDITY AND ARE REDUCING THE COST BASE Source text for Eikon: Further company coverage: