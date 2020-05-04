BRIEF-Tate & Lyle Expects Results Slightly Ahead Of Its Guidance Coming Into Year

May 4 (Reuters) - Tate & Lyle PLC:
* VOLUME FOR FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS IN LINE WITH COMPARATIVE PERIOD AND SUCRALOSE 18% HIGHER IN APRIL 2020
* GROUP PERFORMED WELL DURING YEAR WITH EACH TRADING DIVISION EXCEEDING PRIOR YEAR’S PERFORMANCE
* WE EXPECT TO ANNOUNCE RESULTS SLIGHTLY AHEAD OF OUR GUIDANCE COMING INTO YEAR
* TRADING IN MARCH SHOWED LIMITED IMPACT FROM COVID-19 PANDEMIC,
* GLOBAL LOCKDOWNS IN PLACE THROUGHOUT APRIL, MOST NOTABLY IN US & EUROPE, LED TO SOME SIGNIFICANT CHANGES IN DEMAND PATTERNS FOR PRODUCTS
* EARLIER IN APRIL DEMAND WAS STRONG FOR INGREDIENTS USED IN PACKAGED AND SHELF-STABLE FOODS AS CONSUMERS FILLED THEIR PANTRIES
* PRIMARY PRODUCTS VOLUME WAS SIGNIFICANTLY IMPACTED BY FIRST FULL MONTH OF LOCKDOWN IN US
* BULK SWEETENER VOLUME 26% LOWER FROM REDUCED OUT-OF-HOME CONSUMPTION AS BARS, CINEMAS,RESTAURANTS & SPORTING EVENTS WERE SHUT OR CANCELLED Source text for Eikon: Further company coverage: