BRIEF-Taylor Morrison Reports Q1 Earnings Per Share $0.41

May 2 (Reuters) - Taylor Morrison Home Corp:
* TAYLOR MORRISON REPORTS FIRST QUARTER SALES PACE OF 2.8 AND EARNINGS PER SHARE OF $0.41
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.37 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE $752 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $783.7 MILLION
* HOMEBUILDING INVENTORIES WERE $3.1 BILLION AT END OF QUARTER
* HOME CLOSINGS ARE EXPECTED TO BE BETWEEN 1,800 TO 1,900 IN Q2
* ENDED QUARTER WITH 4,392 UNITS IN BACKLOG, A YEAR-OVER-YEAR INCREASE OF 12 PERCENT
* HOME CLOSINGS ARE EXPECTED TO BE BETWEEN 8,400 TO 8,800 FOR 2018
* LAND AND DEVELOPMENT SPEND IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $1.1 BILLION IN FY Source text for Eikon: Further company coverage: