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April 27, 2018 / 6:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-TC Media Sells Its 30 Publications In Montréal & Québec City Areas

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Transcontinental Inc:

* TC MEDIA SELLS ITS 30 PUBLICATIONS IN THE MONTRÉAL AND QUÉBEC CITY AREAS

* TC MEDIA ANNOUNCED SALE OF 30 PUBLICATIONS, INCLUDING 21 WEEKLIES IN MONTRÉAL AREA & 8 PUBLICATIONS IN QUÉBEC CITY AREA TO A CANADIAN CORP

* TC TRANSCONTINENTAL CONCLUDED MULTI-YEAR DEAL FOR PRINTING THE TITLES, DISTRIBUTION, WITH EXCEPTION OF MÉTRO MONTRÉAL

* TC MEDIA TRANSACTION INCLUDES ALL WEB PROPERTIES RELATED TO TITLES SOLD, QUÉBEC HEBDO WEBSITE Source text for Eikon: Further company coverage:

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