FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 2, 2018 / 11:43 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-TC Pipelines Announces Qtrly Net Income Per Common Diluted Unit $1.32

Reuters Staff

2 Min Read

May 2 (Reuters) - TC PipeLines LP:

* TC PIPELINES, LP ANNOUNCES 2018 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS AND CASH DISTRIBUTIONS

* TC PIPELINES - FURTHER TO CO’S OUTLOOK, TRANSCANADA CORPORATION, NOTED THEY DO NOT VIEW PARTNERSHIP AS A VIABLE FINANCING ALTERNATIVE AT THIS TIME

* TC PIPELINES LP - GROWTH FROM DROPDOWNS IS NOT ANTICIPATED TO MATERIALIZE UNLESS CIRCUMSTANCES CHANGE

* TC PIPELINES LP - QTRLY NET INCOME PER COMMON DILUTED UNIT $1.32

* TC PIPELINES LP - IF RECENT ACTIONS BY FERC IS IMPLEMENTED AS EXPECTED, WILL RESULT IN A MATERIAL DECREASE IN CASH FLOWS FROM CO’S PIPELINES

* TC PIPELINES LP - DETERMINED THAT A REDUCTION IN OUR DISTRIBUTION AT THIS TIME IS IN BEST INTEREST OF BOTH PARTNERSHIP AND OUR UNITHOLDERS

* TC PIPELINES LP - CONTINUE TO EVALUATE STRATEGIC ALTERNATIVES INCLUDING POSSIBLE REORGANIZATIONS IN REACTION TO RECENT ACTIONS BY FERC

* TC PIPELINES - ABSENT SUBSTANTIAL CHANGES TO FERC ACTIONS, SEES CASH FLOWS FROM PIPELINE SYSTEMS COULD BE DOWN BY UP TO ABOUT $100 MILLION ANNUALIZED

* TC PIPELINES - STRATEGIC OPTIONS INCLUDING PARTNERSHIP’S LEGAL STRUCTURE REORGANIZATION CONSIDERED, TO PARTLY MITIGATE EFFECTS OF 2018 FERC ACTIONS

* TC PIPELINES LP QTRLY TRANSMISSION REVENUES $115 MILLION VERSUS $112 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.