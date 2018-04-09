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April 9, 2018 / 4:40 AM / Updated 8 hours ago

BRIEF-TCL Multimedia Technology Updates On Proposed U.S. Tariffs List Of Products Of Chinese Origin

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - TCL Multimedia Technology Holdings Ltd :

* NOTES PROPOSED U.S. TARIFFS LIST OF PRODUCTS OF CHINESE ORIGIN THAT WOULD BE SUBJECT TO ADDITIONAL 25 PERCENT IMPORT TARIFF

* LIST HAS A LIMITED IMPACT ON IT AND TCL GROUP WILL TAKE ALL EFFECTIVE MEASURES TO SAFEGUARD CORPORATE INTERESTS

* CO’S OVERALL BUSINESS IN UNITED STATES STEADILY INCREASED IN Q1 2018

* STARTED PLANNING TO RAISE MEXICAN FACTORY PRODUCTION CAPACITY; TO TAKE OTHER MEASURES TO REDUCE IMPACT ON CO’S USA OPERATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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