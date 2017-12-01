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BRIEF-TCW Group Says Nippon Life To Acquire 24.75 Pct Stake In Co From Carlyle Group
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December 1, 2017 / 12:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-TCW Group Says Nippon Life To Acquire 24.75 Pct Stake In Co From Carlyle Group

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - TCW GROUP:

* NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY TO MAKE STRATEGIC INVESTMENT IN TCW GROUP

* THE TCW GROUP SAYS NIPPON LIFE TO ACQUIRE 24.75% STAKE IN TCW FROM THE CARLYLE GROUP

* THE TCW GROUP SAYS UPON THE CLOSE OF THE TRANSACTION, TCW’S EMPLOYEE OWNERSHIP WILL INCREASE TO 44.07% ‍​

* THE TCW GROUP SAYS CARLYLE TO MAINTAIN A 31.18% STAKE IN TCW THROUGH CARLYLE GLOBAL PARTNERS

* THE TCW GROUP - FINANCIAL TERMS OF THE TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED‍​

* THE TCW GROUP SAYS UPON CLOSE OF TRANSACTION, TCW’S EMPLOYEE OWNERSHIP WILL INCREASE TO 44.07% Source text for Eikon: Further company coverage:

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