BRIEF-TD Bank Group Q4 EPS C$1.42

Nov 30 (Reuters) - Toronto-Dominion Bank:
* TD BANK GROUP REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS
* - QTRLY NET INTEREST INCOME $5,330 MILLION VERSUS $5,072 MILLION
* - TD‘S COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO ON A BASEL III FULLY PHASED-IN BASIS WAS 10.7% AT QUARTER-END, VERSUS 11.0% LAST QUARTER
* - CHARGES ASSOCIATED WITH SCOTTRADE TRANSACTION OF $46 MILLION IN QUARTER
* - QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES $578 MILLION VERSUS $548 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.39 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: