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May 4, 2018 / 7:37 PM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-TDC Says DL Telekommunikation Today Announced Consortiums Intention For Future Capital Structure In Co

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Tdc A/S:

* CONSORTIUMS INTENTION FOR FUTURE CAPITAL STRUCTURE IN TDC A/S

* DK TELEKOMMUNIKATION APS TODAY ANNOUNCES CONSORTIUMS INTENTION FOR FUTURE CAPITAL STRUCTURE IN TDC A/S

* CONSORTIUM INTENDS TO SETTLE BY EARLY JUNE ITS INTENTION TO EXECUTE ITS RIGHTS TO SQUEEZE-OUT REMAINING 9% OF CO’S SHARE HELD BY MINORITY SHAREHOLDERS

* ONCE THE SQUEEZE-OUT IS SETTLED, THE CONSORTIUM WILL ESTABLISH A PERMANENT CAPITAL STRUCTURE

* CONSORTIUM’S PERMANENT CAPITAL STRUCTURE FOR CO TO INCLUDE EXISTING UNSECURED NOTES OF TDC OR UP TO A €1.0BN BACKSTOP FACILITY AT LEVEL OF TDC

* CONSORTIUM’S PERMANENT CAPITAL STRUCTURE FOR CO TO INCLUDE €3.9BN TERM LOAN B (TLB) AT THE LEVEL OF TDC A/S

* CONSORTIUM’S CAPITAL STRUCTURE TO INCLUDE €1.4BN CAPITAL MARKET ISSUANCES AT LEVEL OF AN INTERMEDIATE HOLDING COMPANY NAMED DKT FINANCE APS

* CONSORTIUM’S CAPITAL STRUCTURE TO INCLUDE UNFUNDED ANCILLARY FACILITIES (RCF & CAPEX) AMOUNTING TO €600M Source text for Eikon: Further company coverage:

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