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21 days ago
BRIEF-Technicolor announces H1 2017 revenues at eur 2.15 billion euros
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July 26, 2017 / 5:17 PM / 21 days ago

BRIEF-Technicolor announces H1 2017 revenues at eur 2.15 billion euros

1 Min Read

July 26 (Reuters) - TECHNICOLOR SA:

* First Half 2017 Revenues Were at Eur 2,146 Million

* h1 Adjusted Ebitda at Eur 107 Million

* Full Year 2017 Objectives Confirmed

* Group Confirms Its Free Cash Flow Objective

* NET INCOME WAS A LOSS OF EUR 106 MILLION IN FIRST HALF OF 2017 COMPARED TO A LOSS OF 54 MILLION IN FIRST HALF OF 2017

* CASH POSITION AMOUNTED TO EUR 183 MILLION AT END JUNE 2017, DOWN BY EUR 188 MILLION COMPARED TO END DECEMBER 2016

* NET DEBT AT NOMINAL VALUE AMOUNTED TO EUR 916 MILLION AT END JUNE 2017, COMPARED TO EUR 712 MILLION AT END DECEMBER 2016

* H1 GROUP FREE CASH FLOW IS LOSS EUR 148 MILLION VERSUS POSITIVE EUR 98 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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