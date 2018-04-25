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April 25, 2018 / 4:24 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Technicolor Says Q1 Performance In Line

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - TECHNICOLOR SA:

* REG-TECHNICOLOR: Q1 2018 TRADING COMMENTARY

* TECHNICOLOR’S Q1 PERFORMANCE IS IN LINE, AS EXPECTED

* MARKET CONDITIONS ARE OVERALL ALIGNED WITH EXPECTATIONS

* CONFIRMS OUTLOOK FOR 2018 ADJUSTED EBITDA FROM CONTINUING OPERATIONS

* CONNECTED HOME: Q1 REVENUES ABOVE EXPECTATIONS AND STABLE AT CONSTANT RATE COMPARED TO LAST YEAR

* PRODUCTION SERVICES: Q1 SINGLE DIGIT REVENUE GROWTH

* DVD SERVICES: LOWER Q1 REVENUES COMPARED TO PRIOR YEAR, BROADLY IN LINE WITH GROUP’S EXPECTATIONS

* FOR CONNECTED HOME, MARGIN PRESSURES REMAIN

* CONNECTED HOME: MANAGEMENT ACTIONS ARE BEING IMPLEMENTED TO SIGNIFICANTLY REDUCE EFFECTS OF FUTURE COMPONENT PRICE INCREASES, STARTING IN Q3 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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