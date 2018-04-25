BRIEF-Technicolor Says Q1 Performance In Line

April 25 (Reuters) - TECHNICOLOR SA:
* REG-TECHNICOLOR: Q1 2018 TRADING COMMENTARY
* TECHNICOLOR’S Q1 PERFORMANCE IS IN LINE, AS EXPECTED
* CONFIRMS OUTLOOK FOR 2018 ADJUSTED EBITDA FROM CONTINUING OPERATIONS
* CONNECTED HOME: Q1 REVENUES ABOVE EXPECTATIONS AND STABLE AT CONSTANT RATE COMPARED TO LAST YEAR
* DVD SERVICES: LOWER Q1 REVENUES COMPARED TO PRIOR YEAR, BROADLY IN LINE WITH GROUP’S EXPECTATIONS
* CONNECTED HOME: MANAGEMENT ACTIONS ARE BEING IMPLEMENTED TO SIGNIFICANTLY REDUCE EFFECTS OF FUTURE COMPONENT PRICE INCREASES, STARTING IN Q3 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)