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Market News
March 26, 2018 / 5:25 AM / Updated 16 hours ago

BRIEF-TechnipFMC says awarded contract by Energean for Karish field in Israel

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - TechnipFMC Plc:

* SAYS AWARDED INTEGRATED ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND INSTALLATION CONTRACT BY ENERGEAN FOR KARISH FIELD OFFSHORE ISRAEL

* TECHNIP SAYS CONTRACT COVERS THE DESIGN, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF THE COMPLETE SUBSEA SYSTEM.

* IT INCLUDES A FLOATING PRODUCTION STORAGE AND OFFLOADING UNIT (FPSO) DESIGNED TO ALLOW THE SUBSEQUENT TIE-BACK OF THE TANIN FIELD, THE PIPELINE SYSTEM, AND THE ONSHORE PIPELINE AND VALVE STATION AT THE RECEIVING STATION. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Paris Newsroom)

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