BRIEF-Techstep To Implement Temporary Reduction In Workforce Due To COVID-19 Outbreak

March 31 (Reuters) - Techstep ASA:
* OPERATIONAL AND FINANCIAL UPDATE RELATED TO THE COVID-19 OUTBREAK
* TECHSTEP IS ALREADY EXPERIENCING REDUCED DEMAND FOR ITS HARDWARE OFFERINGS AND PRIVATE ENTERPRISES ARE PARTICULARLY AFFECTED BY OUTBREAK
* DEMAND FOR TECHSTEP’S SOLUTIONS AND COMMUNICATION SERVICES, HOWEVER, HAVE BEEN STABLE AND IN SOME CASES INCREASED
* IT IS TOO EARLY TO SAY WHETHER INCREASED DEMAND FOR SOLUTIONS AND SERVICES WILL MAKE UP FOR REDUCED HARDWARE DEMAND LONGER-TERM
* CORONAVIRUS OUTBREAK IS LIKELY TO AFFECT OVERALL DEMAND FOR TECHSTEP’S OFFERINGS
* TECHSTEP HAS IMPLEMENTED A TEMPORARY REDUCTION IN WORKFORCE CAPACITY BY APPROXIMATELY 20%, EFFECTIVE IN APRIL
* SOFTWARE, OPERATIONAL AND COMMUNICATIONS SERVICES WILL CONTINUE AS NORMAL TO SERVE EXISTING AND POTENTIALLY NEW CUSTOMERS’ MOBILITY NEEDS
* IMPLEMENTED A TEMPORARY REDUCTION IN WORKFORCE CAPACITY BY APPROXIMATELY 20%, EFFECTIVE IN APRIL
* TEMPORARY REDUCTIONS ARE MAINLY WITHIN HARDWARE SALES AND INCLUDE BOTH NORWEGIAN AND SWEDISH EMPLOYEES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)