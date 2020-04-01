BRIEF-Teck Resources Announces Q1 2020 Update

April 1 (Reuters) - Teck Resources Ltd:
* RESULTS IN OUR STEELMAKING COAL BUSINESS UNIT IMPROVED SIGNIFICANTLY IN LATE FEBRUARY AND MARCH
* Q1 STEELMAKING COAL SALES ARE ESTIMATED AT 5.6 MILLION TONNES, EXCEEDING OUR GUIDANCE OF 4.8 TO 5.2 MILLION TONNES
* FINISHED COAL INVENTORIES AT OUR MINE SITES WERE REDUCED DURING QUARTER, SUPPORTING SALES AND INCREASING OPERATIONAL FLEXIBILITY
* BASED ON PRELIMINARY RESULTS EXPECT TO REPORT ADJUSTED SITE COST OF SALES OF ABOUT $65/TONNE, WELL BELOW PREVIOUS EXPECTATIONS.
* STEELMAKING COAL LOGISTICS SUPPLY CHAIN PERFORMED WELL FOR REMAINDER OF QUARTER
* IMPACTS FROM COVID-19 WILL VARY BY OPERATION, BUT PRODUCTION WILL CONTINUE AT SITES ON A REDUCED BASIS
* TECK - TEMPORARY SLOWDOWN OF OPERATIONS, REDUCTION OF CREWS BY UP TO 50% OF REGULAR LEVELS AT OUR STEELMAKING COAL, HIGHLAND VALLEY COPPER OPERATIONS
* GIVEN HIGH DEGREE OF UNCERTAINTY ASSOCIATED WITH CURRENT COVID-19 SITUATION WE ARE SUSPENDING OUR 2020 GUIDANCE
* TOTAL PRODUCTION IS EXPECTED TO BE REDUCED ON AVERAGE TO APPROXIMATELY 80% TO 85% OF NORMAL LEVELS
* ALL EMPLOYEES AVAILABLE FOR WORK WILL CONTINUE TO BE PAID AS NORMAL DURING INITIAL TWO-WEEK PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: