Healthcare
May 25, 2020 / 6:47 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-Tecnicas Reunidas Net Profit Up At 7.1 Mln Euros YoY

1 Min Read

May 25 (Reuters) - Tecnicas Reunidas SA:

* Q1 NET PROFIT 7.1 MILLION EUROS VERSUS 4.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 REVENUE 1.18 BILLION EUROS VERSUS 915 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 EBITDA 35.4 MILLION EUROS VERSUS 19.9 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 ORDER INTAKE OF 1.9 BILLION EUROS

* BACKLOG 10.92 BILLION EUROS AT END-MARCH VERSUS 10.03 BILLION EUROS YEAR AGO

* AT PRESENT, IT IS VERY DIFFICULT TO ACCURATELY ASSESS CONCRETE DIMENSION OF THE COVID19 IMPACTS

* TO RESTATE QUANTITATIVE GUIDANCE FOR 2020 IN FUTURE QUARTERLY RESULT PRESENTATIONS, AS SOON AS THERE IS SUFFICIENT STABILITY IN ECONOMIC ENVIRONMENT

* DECIDES TO TEMPORARILY SUSPEND QUANTITATIVE GUIDANCE FOR 2020 UNTIL LEVEL OF UNCERTAINTY DIMINISHES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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