FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Software
April 16, 2018 / 2:48 PM / Updated 19 minutes ago

BRIEF-Tecnotree: Preliminary Results Of Viking Acquisition Corp's Tender Offer For All Shares In Tecnotree

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - TECNOTREE OYJ:

* PRELIMINARY RESULTS OF VIKING ACQUISITION CORP’S TENDER OFFER FOR ALL THE SHARES IN TECNOTREE AND EXTENSION OF OFFER PERIOD

* ACCORDING TO PRELIM RESULTS OF TENDER OFFER, SHARES TENDERED IN TENDER OFFER REPRESENT ABOUT 59.9 % OF ALL SHARES AND VOTES IN TECNOTREE

* OFFEROR HAS ACQUIRED 23,393,197 TECNOTREE SHARES OUTSIDE TENDER OFFER REPRESENTING ABOUT 19.1 % OF ALL SHARES AND VOTES IN TECNOTREE

* SHARES TENDERED IN TENDER OFFER TOTAL ABOUT 79.0 % OF ALL SHARES AND VOTES IN TECNOTREE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.