BRIEF-Ted Baker Says FY Pretax Profit Up 12.3 Pct To 68.8 Mln Pounds

March 22 (Reuters) - Ted Baker Plc:
* FY GROUP REVENUE OF 591.7 MILLION STG VERSUS 531.0 MILLION STG YEAR AGO
* FY RETAIL SALES UP 10.4% (8.5% IN CONSTANT CURRENCY) TO £442.5M
* FY UK AND EUROPE RETAIL SALES UP 7.7% (6.4% IN CONSTANT CURRENCY) TO £301.1M
* FY US AND CANADA RETAIL SALES UP 16.2% (12.4% IN CONSTANT CURRENCY) TO £120.1M
* FY E-COMMERCE SALES UP 39.8 % (38.7% IN CONSTANT CURRENCY) TO £101.1M
* FY WHOLESALE SALES UP 14.6% (13.3% IN CONSTANT CURRENCY) TO £149.2M
* CAPITAL EXPENDITURE IN NEW FINANCIAL PERIOD IS PLANNED TO BE AT £30.0M (2018: £36.6M)
* FY GROUP GROSS MARGIN REMAINED CONSTANT AT 61.0% (2017: 61.0%) Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)