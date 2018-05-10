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May 10, 2018 / 8:55 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Teekay Offshore Says Petrojarl I Floating Production, Storage And Offloading Unit Commenced A 5-Year Charter Contract

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Teekay Offshore Partners LP:

* TEEKAY OFFSHORE PARTNERS - PETROJARL I FLOATING PRODUCTION, STORAGE AND OFFLOADING UNIT HAS COMMENCED A FIVE-YEAR CHARTER CONTRACT

* TEEKAY OFFSHORE PARTNERS - PETROJARL I FPSO UNIT COMMENCED THE 5-YEAR CHARTER CONTRACT WITH A CONSORTIUM LED BY QUEIROZ GALVÃO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO SA

* TEEKAY OFFSHORE PARTNERS - PETROJARL I FPSO EXPECTED TO GENERATE ANNUALIZED CASH FLOW FROM VESSEL OPERATIONS OF APPROXIMATELY $25 MILLION FOR FIRST 18 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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