FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
#Market News
January 19, 2018 / 1:36 PM / in 3 hours

BRIEF-Tekmodo Enters Into Non-Binding Letter Agreement To Sell Subsidiaries

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Tekmodo Industries Inc:

* TEKMODO ENTERS INTO NON-BINDING LETTER AGREEMENT TO SELL SUBSIDIARIES

* TEKMODO ENTERS INTO NON-BINDING LETTER AGREEMENT TO SELL SUBSIDIARIES

* TEKMODO INDUSTRIES - WITHOUT A FINANCING IN PLACE, CO HAS FORMED A SPECIAL COMMITTEE TO PURSUE STRATEGIC ALTERNATIVES FOR ITS OPERATING SUBSIDIARIES

* TEKMODO INDUSTRIES - ‍ PURSUING IS A NON-BINDING LETTER AGREEMENT DATED JAN 18 PURSUANT TO WHICH CO WOULD SELL ALL OF OPERATING UNITS TO JACOB VOGEL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.