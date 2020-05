May 20 (Reuters) - Xbrane Biopharma AB:

* FINANSINSPEKTIONEN SAYS TEKNIK INNOVATION NORDEN FONDER AB INCREASES STAKE IN XBRANE BIOPHARMA AB TO 1.1 MILLION SHARES

* FINANSINSPEKTIONEN SAYS AFTER TRANSACTION TEKNIK INNOVATION NORDEN FONDER AB HOLDS 5,45% STAKE IN XBRANE BIOPHARMA AB