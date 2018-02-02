FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Technology, Media and Telecommunications
February 2, 2018 / 6:07 AM / in 2 hours

BRIEF-Tele2 Q4 operating profit matches forecasts

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Tele2:

* NET SALES FOR Q4 AMOUNTED TO SEK 6,642 (6,340) MILLION AND EBITDA AMOUNTED TO SEK 1,527 (1,461) MILLION​

* SAYS ‍FULL YEAR GUIDANCE EXCEEDED ON BOTH EBITDA AND OPERATING CASH FLOW​

* SAYS ‍FULL YEAR FREE CASH FLOW FROM TOTAL OPERATIONS OF SEK 2.5 BILLION, FULLY COVERING DIVIDEND PROPOSED BY BOARD OF DIRECTORS OF SEK 4.00 PER SHARE FOR FINANCIAL YEAR 2017​

* TELE2 SEES 2018 MOBILE END-USER SERVICE REVENUE GROWTH OF MID-SINGLE DIGITS‍​

* SAYS ‍EBITDA GROWTH OF 7 PERCENT IN SWEDEN AND BALTICS TOGETHER, LIKE-FOR-LIKE​

* TELE2 SEES 2018 EBITDA BETWEEN SEK 6.5 AND 6.8 BILLION

* TELE2 SEES 2018 CAPEX BETWEEN SEK 2.1 AND 2.4 BILLION (EXCLUDING SPECTRUM INVESTMENTS)

* REUTERS POLL: TELE2 Q4 EBITDA WAS SEEN AT SEK 1,516 MILLION, SALES AT 6,461 MILLION

* SAYS INTEGRATION OF TDC IS PROGRESSING WELL AND WE ARE APPROACHING OUR TARGET RUN-RATE BENEFITS OF AROUND SEK 300 MILLION, ORIGINALLY OUR FOUR-YEAR TARGET, ONLY ONE YEAR AFTER THE ACQUISITION

* IN 2018 WE WILL THEREFORE LOOK FOR FURTHER OPPORTUNITIES BEYOND OUR EARLIER TARGET LEVEL, AND WE BELIEVE THIS IS ACHIEVABLE WITH A LOWER INTEGRATION COST THAN THE SEK 750 MILLION PREVIOUSLY COMMUNICATED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.