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February 26, 2018 / 12:12 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Telebras, Viasat Enter Agreement to Connect the Unconnected in Brazil

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Telecomunicacoes Brasileiras Sa Telebras :

* ‍TELEBRAS - CO, VIASAT ENTER AGREEMENT TO BRING AFFORDABLE INTERNET TO UNSERVED, UNDERSERVED COMMUNITIES, HEALTH CLINICS, SCHOOLS ACROSS BRAZIL​

* ‍TELEBRAS SAYS SPECIFIC TERMS OF AGREEMENT HAVE NOT BEEN MADE PUBLIC​

* TELEBRAS - EXPECTS NEWLY-ENABLED MARKET OPPORTUNITIES CAN POTENTIALLY GENERATE MORE THAN USD$1 BILLION IN REVENUES FOR CO OVER NEXT 10 YRS​

* TELEBRAS SAYS ARRANGEMENT WITH VIASAT IS FOUNDED ON A SUCCESS-BASED REVENUE-SHARE MODEL​

* TELEBRAS SAYS VIASAT EQUIPMENT BEGAN SHIPPING TO BRAZIL IN FEB 2018. INITIAL SERVICE EXPECTED TO COMMENCE IN APRIL 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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