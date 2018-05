May 11 (Reuters) - Telecom Argentina SA:

* TELECOM ARGENTINA SA - CONSOLIDATED REVENUES FOR Q1 FISCAL YEAR 2018 AMOUNTED TO P$30,698 MILLION, UP 27.3%

* TELECOM ARGENTINA SA QTRLY EARNINGS ATTRIBUTABLE TO CONTROLLING SHAREHOLDER PER SHARE P$1.6

* TELECOM ARGENTINA SA QTRLY EARNINGS ATTRIBUTABLE TO CONTROLLING SHAREHOLDER PER ADR P$8.0