Healthcare
April 7, 2020 / 11:46 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Telenav Expect To See Continued Impact From Coronavirus Pandemic

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Telenav Inc:

* TELENAV ISSUES LETTER TO SHAREHOLDERS TO PROVIDE UPDATE RELATED TO COVID-19

* TELENAV INC - EXPECT TO SEE CONTINUED IMPACT FROM CORONAVIRUS PANDEMIC

* TELENAV INC - EXPECT OPERATING RESULTS FOR QUARTER TO BE WITHIN GUIDANCE RANGE PROVIDED ON FEBRUARY 12, 2020

* TELENAV INC - ESTIMATE BILLINGS FOR QUARTER WILL BE BETWEEN $61.5 MILLION AND $63.5 MILLION

* TELENAV INC - EXPECT TO HAVE CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS TOTALING APPROXIMATELY $120 MILLION AS OF MARCH 31, 2020

* TELENAV INC - DO NOT SEE SUBSTANTIAL IMPACT TO FINANCIAL RESULTS FOR FISCAL Q3 ENDED MARCH 31, 2020 FROM COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below