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#Integrated Telecommunications Services
December 1, 2017 / 5:37 PM / Updated 26 minutes ago

BRIEF-Telenet Prices New Senior Secured Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - TELENET GROUP HOLDING NV:

* SUCCESSFUL PRICING OF NEW 10.25-YEAR € AND USD SENIOR SECURED NOTES AND SYNDICATION OF NEW 10-YEAR € AND 8.25-YEAR USD TERM LOANS

* PRICING OF €600.0 MILLION 3.50% AND USD 1.0 BILLION 5.50% SENIOR SECURED FIXED RATE NOTES DUE 2028‍​

* SUCCESSFUL SYNDICATION OF NEW 10-YEAR €730.0 MILLION AND 8.25-YEAR USD 1.3 BILLION TERM LOAN FACILITIES.

* NOTES WILL BE ISSUED AT PAR BY TELENET FINANCING LUXEMBOURG NOTES S.À R.L.

* SIGNIFICANTLY UPSIZED €-DENOMINATED AND USD-DENOMINATED NOTES FROM THE €500.0 MILLION AND USD 750.0 MILLION INITIAL SIZE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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