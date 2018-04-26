FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Integrated Telecommunications Services
April 26, 2018 / 5:40 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Telenet Q1 Net Profit down at 29.7 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - TELENET GROUP HOLDING NV:

* Q1 ARPU PER CUSTOMER RELATIONSHIP PER MONTH EUR 54.9 VERSUS EUR 54.4 YEAR AGO

* FULL YEAR 2018 OUTLOOK RECONFIRMED

* Q1 ADJUSTED FREE CASH FLOW EUR 83.4 MILLION VERSUS NEGATIVE EUR 15.9 MILLION YEAR AGO

* Q1 REVENUE EUR 618.4 MILLION VERSUS EUR 633 MILLION IN REUTERS POLL

* EXPECTS ACCRUED CAPITAL EXPENDITURES TO REPRESENT AROUND 26% OF REVENUE IN 2018

* CONTINUED ROBUST NET POSTPAID SUBSCRIBER GROWTH IN Q1 2018 (+28,000)

* Q1 PROFIT FOR THE PERIOD EUR 29.7 MILLION VERSUS EUR 65.8 MILLION YEAR AGO

* NET PROFIT OF €29.7 MILLION FOR Q1 2018 VERSUS €65.8 MILLION IN Q1 LAST YEAR

* : REUTERS POLL: Q1 REVENUE EUR 633 MILLION; Q1 NET PROFIT EUR 58.2 MILLION IN REUTERS POLL

* Q1 ADJUSTED EBITDA EUR 307.8 MILLION VERSUS EUR 316 MILLION IN REUTERS POLL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.