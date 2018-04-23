BRIEF-Telenor Dtac's Q1 core profit beats forecast

April 23 (Reuters) - Telenor ASA:
* TELENOR’S DTAC Q1 EBITDA BEFORE ITEMS NOK 2,073 MILLION (REUTERS POLL 1,787 MILLION) VS YEAR-AGO 1,656 MILLION
* TELENOR’S DTAC Q1 REVENUE NOK 4,781 MILLION (REUTERS POLL 4,779 MILLION)
* TELENOR’S DTAC DURING QUARTER, TOTAL NUMBER OF SUBSCRIPTIONS DECREASED BY 841,000 TO 21.812 MILLION
* TELENOR’S DTAC 2018 TARGET: EBITDA MARGIN: 34-36% (PREVIOUSLY “EBITDA AROUND 2017 LEVEL EXCLUDING PAYMENT ON TOT 2.3 GHZ AGREEMENT”)
* TELENOR’S DTAC 2018 TARGET: SERVICE REVENUES EXCLUDING INTERCONNECT: AROUND 2017 LEVEL (MAINTAINED)
* TELENOR’S DTAC 2018 TARGET: CAPEX: THB 15-18 BILLION (MAINTAINED) Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik, editing by Camilla Knudsen)