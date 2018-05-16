BRIEF-Telepizza Group And Pizza Hut Announce Strategic Deal

May 16 (Reuters) - Telepizza Group SA:
* PIZZA HUT, A DIVISION OF YUM! BRANDS, ANNOUNCE STRATEGIC DEAL
* A STRATEGIC DEAL AND MASTER FRANCHISE ALLIANCE TO ACCELERATE GROWTH ACROSS LATIN AMERICA (EXCLUDING BRAZIL), THE CARIBBEAN, SPAIN (INCLUDING ANDORRA), PORTUGAL AND SWITZERLAND
* ALLIANCE NEARLY DOUBLES TELEPIZZA’S STORE PORTFOLIO TO MORE THAN 2,500 UNITS AND 1.1 BLN EUROS IN SYSTEM SALES
* LONG-TERM ALLIANCE INVOLVES TELEPIZZA GROUP OPENING 1,300 NEW STORES OVER THE NEXT 10 YEARS ACROSS REGIONS COVERED IN ALLIANCE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)