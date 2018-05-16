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May 16, 2018 / 6:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Telepizza Group And Pizza Hut Announce Strategic Deal

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Telepizza Group SA:

* PIZZA HUT, A DIVISION OF YUM! BRANDS, ANNOUNCE STRATEGIC DEAL

* A STRATEGIC DEAL AND MASTER FRANCHISE ALLIANCE TO ACCELERATE GROWTH ACROSS LATIN AMERICA (EXCLUDING BRAZIL), THE CARIBBEAN, SPAIN (INCLUDING ANDORRA), PORTUGAL AND SWITZERLAND

* ALLIANCE NEARLY DOUBLES TELEPIZZA’S STORE PORTFOLIO TO MORE THAN 2,500 UNITS AND 1.1 BLN EUROS IN SYSTEM SALES

* LONG-TERM ALLIANCE INVOLVES TELEPIZZA GROUP OPENING 1,300 NEW STORES OVER THE NEXT 10 YEARS ACROSS REGIONS COVERED IN ALLIANCE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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