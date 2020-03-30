Healthcare
March 30, 2020 / 11:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Teleste Commences Negotiations On Possible Temporary Layoffs

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Teleste Oyj:

* TELESTE COMMENCES CO-DETERMINATION NEGOTIATIONS IN PREPARATION FOR CORONA VIRUS IMPACT

* ON CORONAVIRUS: TELESTE INITIATES CO-DETERMINATION NEGOTIATIONS, IN ACCORDANCE WITH ACT ON CO-OPERATION WITHIN UNDERTAKINGS

* NEGOTIATIONS ON POSSIBLE TEMPORARY LAYOFFS CONCERN ENTIRE PERSONNEL, APPROXIMATELY 500 EMPLOYEES, IN TELESTE OYJ AND TELESTE INFORMATION SOLUTIONS OY IN FINLAND AND WILL LAST FOR A MAXIMUM OF 90 DAYS

* CORRESPONDING ADAPTING MEASURES WILL ALSO BE IMPLEMENTED IN TELESTE’S FOREIGN UNITS IF NECESSARY.

* MEASURES ARE PLANNED TO BE IMPLEMENTED IN DIFFERENT BUSINESS UNITS IN DIFFERENT PHASES BASED ON THEIR SITUATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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