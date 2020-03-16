Healthcare
March 16, 2020 / 7:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Televerbier Announces Closure Of Ski Areas Due To Coronavirus

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Televerbier SA:

* ON CORONAVIRUS: IMMEDIATE CLOSURE OF THE SKI AREA

* ON CORONAVIRUS: ON EVENING OF CLOSURE, WE REACHED 80% OF HALF-YEARLY TURNOVER AND THEREFORE PROBABLE SHORTFALL OF AROUND 8 MILLION CHF

* THIS CLOSURE OCCURS SEVEN WEEKS AND EIGHT WEEKENDS BEFORE THE CLOSURE SCHEDULED FOR MAY 3

* EVEN IF THE ACTIVITY IF A COMMERCIAL OPERATION IS SUSPENDED, MEASURES SHALL BE TAKEN TO ENSURE THE CONTINUITY OF THE OPERATION

* THE COMPANY IMMEDIATELY PUTS IN PLACE A PLAN TO MINIMIZE COSTS (PERSONNEL, ENERGY, ETC.)

* ON CORONAVIRUS: WE SHOULD EXPECT RESULT OF FINANCIAL YEAR IN SHARP DECLINE COMPARED TO PREVIOUS FINANCIAL YEAR

* ON CORONAVIRUS: THIS MEASURE WILL BE APPLIED TO ALL SKI AREAS IN OUR COUNTRY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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