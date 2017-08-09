FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Telit notes speculation regarding CEO
Sections
Featured
Storm Ophelia turns London sky red
Pictures
Storm Ophelia turns London sky red
Firefighters gaining edge
California Wildfires
Firefighters gaining edge
When neutron stars collide
science
When neutron stars collide
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Communications Equipment
August 9, 2017 / 6:52 AM / 2 months ago

BRIEF-Telit notes speculation regarding CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - Telit Communications Plc:

* TELIT - NOTES SPECULATION ABOUT HISTORICAL INDICTMENTS IN USA OF CO‘S CEO, OOZI CATS, ABOUT MATTERS WHICH ARE UNRELATED TO TELIT AND PRE-DATE ITS ESTABLISHMENT

* APPOINTED INDEPENDENT SOLICITORS TO CONDUCT A THOROUGH REVIEW OF THIS MATTER

* AGREED TO MR. CATS’ REQUEST FOR A LEAVE OF ABSENCE FROM COMPANY

* YOSI FAIT, FINANCE DIRECTOR AND PRESIDENT, WILL SERVE AS INTERIM CHIEF EXECUTIVE OFFICER DURING THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.